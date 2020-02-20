На Донбасі поранення отримав один український військовий

На Донбасі, 19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також зафіксовано активність снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили вісім обстрілів позицій ЗСУ:

неподалік Мар’їнки - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів;

поруч з Лебединським - з міномета калібру 82 мм бойовики випустили 15 мін, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Славного - працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;

поруч з Василівкою - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Широкиного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі в районі Красногорівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі в районі населеного пункту Луганське - з 82-мм міномета бойовики випустили 6 мін, а також вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм випустили 6 мін.

"Вчора, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з міномета калібру 120 мм, а також озброєння БМП та гранатометів різних систем обстріляли захисників Новомихайлівки, втрат немає.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий і 5 бійців ООС отримали поранення.

Після інформації про бій на Донбасі президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Після засідання начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що всі українські позиції знаходяться під контролем військ України.