На Донбассе ранен украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции ООС в Луганской области из пулеметов

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области в результате обстрела боевиков ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции ООС из пулеметов.

"Сегодня, 24 апреля, в Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения. Пострадавшего воина был оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что украинские военные применили в ответ вооружение. Потери боевиков уточняются.

"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", - отметили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала суток, 24 апреля, боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил получил ранение.

Также сообщалось, что вчера в результате обстрела на Донбассе незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации были ранены трое украинских военных.