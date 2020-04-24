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Боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе, есть раненый

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 13:44
Боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе, есть раненый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Состояние здоровья раненого украинского военного - удовлетворительное

Сегодня, 24 апреля, боевики уже трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, от начала текущих суток враг трижды нарушал режим "тишины" на линии боевого столкновения. Так, боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов. Утром в течение часа, от Золотого-5 из минометов 120-го калибра оккупанты выпустили 20 мин по украинским позициям Орехового. Также по направлению от оккупированного села Сосновское, враг выпустил 23 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя.

Кроме того, оккупанты от Саханки нарушили режим тишины из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Лебединского.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение. Его эвакуировали в медицинское учреждение. Сейчас его состояние здоровья - удовлетворительное.

Напомним, сегодня боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получил один украинский защитник.

Боевики обстреляли позиции ООС у Лебединского, ранен украинский военный На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
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