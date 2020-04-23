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На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим "тишины", ранены двое военных

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 17:48
На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим "тишины", ранены двое военных
Иллюстратвиное фото (flickr.com)

Боевики применяли запрещенное вооружение

В четверг, 23 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, боевики совершили обстрелы по позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и у Старогнатовки, Новомихайловки и вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово и у Новозвановки.

"Вследствие преступных действий захватчиков двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинов оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом сутки прошли без потерь для украинских военнослужащих.

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