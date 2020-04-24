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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     24.04.2020 - 15:32
На Донбасі поранений український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ООС у Луганській області з кулеметів

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовослужбовець. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції ООС з кулеметів.

"Сьогодні, 24 квітня, в Луганській області збройні формування Російської Федерації в черговий раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Постраждалого воїна було оперативно доставлено в лікувальний заклад та надано належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

ООС відзначили, що українські військові застосували у відповідь озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.

"На свої агресивні дії противник, і надалі отримувати адекватну і невідворотну відповідь з боку українських захисників", - відзначили в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку доби, 24 квітня, бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення отримав.

Також повідомлялося, що вчора в результаті обстрілу на Донбасі незаконними збройними формуваннями Російської Федерації були поранені троє українських військових.

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Новини України ЛуганськраненыебойовикиООС
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