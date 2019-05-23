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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    23.05.2019 - 07:37
На Донбассе ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики пять раз за сутки обстреливали позиции сил ООС

В течение минувших суток, 22 мая, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Марьинки, Золотого-4, Новоалександровки, Попасной.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двух оккупантов было уничтожено, еще один - ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, вчера, 22 транвня, на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных из операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что сутками ранее 21 мая 2019, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Ранения получили трое украинских военных.

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