На Донбасі поранений український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів за добу обстрілювали позиції сил ООС

Протягом минулої доби, 22 травня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідолмляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції сил ООС з заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі Мар'їнки, Золотого-4, Новоолександрівки, Попасної.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного - поранено. Також ворого втратив одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 22 транвня, на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових із операції Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що добою раніше 21 травня 2019, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Поранення отримали троє українських військових.