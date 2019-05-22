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На Донбассе во вторник ранили трех украинских военных

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 07:13
На Донбассе во вторник ранили трех украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала текущих суток обстрелов не зафиксировано

За прошедшие сутки, 21 мая 2019, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Гнутово и Шумы.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в ведомстве.

От начала текущих суток, 22 мая, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не было зафиксировано.

На Донбассе во вторник ранили трех украинских военных

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 мая в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре - с применением запрещенного оружия. Также были ранены двое военных.

Добавим, 19 мая 2019 года российские оккупационные войска 2 раза обстреляли украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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