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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 07:10
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (из открытых источников)

За сутки боевики осуществили 12 обстрелов

В течение минувших суток, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Майское. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Сообщается, что боевики вели обстрелы вблизи Новомихайловки, Авдеевки, Чермалика, Паврополя, Новозвановки, Новолуганского, Попасной, Новгородского, Майорска.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 09 мая двое оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее, 9 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранение один военнослужащий операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер вновь обвинил РФ в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

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