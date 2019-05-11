На Донбасі поранений український військовий

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За добу бойовики здійснили 12 обстрілів

Протягом минулої доби, 10 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт Травневе. Жертв серед мирних мешканців вдалось уникнути.

Повідомляється, що бойовики вели обстріли поблизу Новомихайлівки, Авдіївки, Чермалика, Паврополя, Новозванівки, Новолуганського, Попасної, Новгородського, Майорська.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 09 травня двох окупантів було поранено", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше, 9 травня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого дістав поранення один військовослужбовець операції Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер знову звинуватив РФ в погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання Мінських угод.