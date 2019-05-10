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Боевики на Донбассе усилили обстрелы, один военный ООС ранен

Новости » Общество    10.05.2019 - 07:32
Боевики на Донбассе усилили обстрелы, один военный ООС ранен
Иллюстративное фото (ООС)

В течение 9 мая боевики обстреляли украинские позиции 14 раз

За прошедшие сутки, 9 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один вийськоволужбовець операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации дважды при этом применили запрещенные минскими соглашениями 120 мм минометы. Также обстрелы велись из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал украинские позиции у населенных пунктов Пищевик, Опытное, Авдеевка, Богдановка, Чермалык, Новоселовка Вторая, Старогнатовка, а также Новозвановка, Светлодарск.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 9 мая одного оккупанта ранили", - добавили в ООС

С начала суток в субботу, 10 мая, обстрелов украинских позиций со стороны противника не зафиксировано.

 

Напомним, 8 мая на Донбассе погиб украинский военный, четверо получили ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы: Новости ООС
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