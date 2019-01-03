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Бойовики 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 18:10
Бойовики 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець ООС не постраждав

Бойовики протягом дня, 3 січня, 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр АТО у Facebook.

При цьому випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами не зафіксовано.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі хутора Вільний на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Бойовики 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Раніше РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби 3 січня обстрілів з боку проросійських бойовиків не було зафіксовано.

2 січня на Донбасі було зафіксовано п'ять обстрілів з боку проросійських бойовиків, втрат у лавах ООС не було.
 

На Донбасі з початку доби обстрілів не зафіксовано У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед українських військових на Донбасі
Новини України ООСДонбасобстрелбойовики
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