На Донбасі поранено українського військового

Ілюстративне фото (МОУ)

Бойовики тричі за добу порушили режим тиші

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 3 січня, один український військовий дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Загалом протягом доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Випадків застосування забороненого мінськими угодами озброєння не зафіксовано.

"Опорні пункти наших військ двічі були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Зайцеве на Горлівському напрямку", - додали в прес-центрі.

Зазначили також, що у відповідь на провокації противника військові застосовували чергові вогневі засоби. Розвідка повідомила, що в результаті двоє бойовиків отримали поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, бойовики протягом дня, 3 січня, один раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС.