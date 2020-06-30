ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе работает только один КПВВ

Новости » Общество     30.06.2020 - 12:53
На Донбассе работает только один КПВВ
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Оккупанты блокируют КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое"

Боевики на Донбассе блокируют движение через пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое". Пока единственным КПВВ, который работает, является "Станица Луганская".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В КПВВ "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке осуществляется ежедневно на выход к временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00, на вход к контролируемой территории - с 7:00 до 20:00.

Как сообщается, вчера данный КПВВ пересекло свыше 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутове" на настоящее время не осуществляются.

Напомним, в КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области с временно оккупированной территории не прибыло ни одно лицо.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" снова закрывают пункты пропуска сбрасывая все на "ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине".

Отметим, что 10 июня украинская сторона возобновила пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты везда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь