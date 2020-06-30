На Донбассе работает только один КПВВ

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Оккупанты блокируют КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое"

Боевики на Донбассе блокируют движение через пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое". Пока единственным КПВВ, который работает, является "Станица Луганская".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В КПВВ "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке осуществляется ежедневно на выход к временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00, на вход к контролируемой территории - с 7:00 до 20:00.

Как сообщается, вчера данный КПВВ пересекло свыше 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутове" на настоящее время не осуществляются.

Напомним, в КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области с временно оккупированной территории не прибыло ни одно лицо.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" снова закрывают пункты пропуска сбрасывая все на "ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине".

Отметим, что 10 июня украинская сторона возобновила пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты везда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе.

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Автор: Анастасия Рокитна