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Боевики закрыли КПВВ "Новотроицкое"

Новости » Общество     28.06.2020 - 13:41
Боевики закрыли КПВВ "Новотроицкое"
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Боевики блокируют движение граждан

В КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области из временно оккупированной территории не прибыло ни одно лицо. Возможно блокирование оккупантами движения граждан на въезд и выезд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечают пограничники, в случае непропуска боевиками граждан - при возвращении на контролируемую территорию, последние должны установить приложение "Дий вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Граждан, которые не могут установить это приложение, с согласия направляют в обсервацию.

Напомним, с сегодняшнего дня так называемая власть "ДНР" снова закрывает пункты пропуска на линии разграничения.

РБК-Украина писало, что украинская сторона возобновила работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня, при этом боевики несколько дней отказывались пропускать граждан.

Также сообщалось, что пропуск граждан через КПВВ с украинской стороны будет осуществляться ежедневно с 11 до 14 часов.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КПВВ
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