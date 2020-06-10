Очереди и отказ в пропуске боевиками: итоги первого дня после открытия КПВВ

Фото: КПВВ "Станица Луганская" (dpsu.gov.ua)

Из 10 человек пропущенных украинской стороной, обратно вернулись уже шестеро

Сегодня, 10 июня, украинская сторона возобновила пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе. При этом боевики отказались открывать пункты пропуска.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службе Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

Он отметил, что с 11 до 14 часов украинская сторона осуществила пропуск четырех человек через КПВВ "Марьинка" и шестерых - через КПВВ "Станица Луганская". При этом со стороны оккупированной территории ни один человек не прибыл на пункт пропуска.

"По КПВВ "Марьинка" - четыре человека, которые были пропущены украинской стороной еще не вернулись. По "Станице Луганской" - все шесть человек, которые были пропущены, уже вернулись на подконтрольную Украины территорию", - отметил Лизогуб.

Ранее боевики сообщали, что не будут открывать пункты пропуска на линии разграничения с Украиной. При этом в Погранслужбе отметили, что пропуск граждан с украинской стороны планируется согласно утвержденному графику.

"Нам ничего неизвестно (о планах боевиков открыть пункты пропуска - ред.). Есть приказ командующего осуществлять ежедневно пропуск на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" с 11 до 14. Поэтому завтра с 11:00 начнем пропуск, как и было анонсировано", - уточнил Лизогуб.

Также в ГПСУ сообщали, что на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" с самого утра образовались очереди. По состоянию на 13:00 вблизи "Марьинки" ожидали на пропуск около 100 человек, из них 70 - дети и пожилые люди. Возле "Станицы Луганской" уже по состоянию на 8:30 утра была очередь из 55 граждан.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона с 11:00 возобновила пропуск через КПВВ на Донбассе, при этом боевики отказываются пропускать граждан со своей стороны, а возле их блок-постов установлены инженерные заграждения.

Также сообщалось, что пропуск граждан через КПВВ с украинской стороны будет осуществляться ежедневно с 11 до 14 часов, при этом приоритет будет предоставляться при наличии социально-гуманитарных причин и для сдачи ВНО.

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Автор: Игорь Литвиненко