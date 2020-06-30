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На Донбасі працює тільки один КПВВ

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 12:53
На Донбасі працює тільки один КПВВ
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Окупанти блокують КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке"

Бойовики на Донбасі блокують рух через пункти пропуску "Мар’їнка" та "Новотроїцьке". Наразі єдиним КПВВ, який працює, є "Станиця Луганська".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

У КПВВ "Станиця Луганська" пропуск громадян в пішому порядку здійснюється щоденно на вихід до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на вхід до контрольованої території - з 7:00 до 20:00.

Як повідомляється, вчора даний КПВВ перетнуло понад 800 осіб.

Пропускні операції в КПВВ "Майорське" та "Гнутове" на даний час не здійснюються.

Нагадаємо, у КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області з тимчасово окупованої території не прибула жодна особа.

Раніше повідомлялось, що бойовики "ДНР" знову закривають пункти пропуску скидаючи все на "погіршення епідеміологічної ситуації в Україні".

Зазначимо, 10 червня українська сторона відновила пропуск громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду "Маріїнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України КПВВ
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