"ДНР" снова закрывает пункты пропуска

Фото: КПВВ на Донбассе (dn.gov.ua)

Запрет на пересечение КПВВ начнет действовать с 28 июня

Власти "ДНР" снова закрывают пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начнет действовать с 28 июня.

Об этом говорится в "указе" главаря "ДНР" Дениса Пушилина, опубликованном на его сайте.

Так, "указ" приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающихся "пропуска через границу" на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".

Как уточнил "депутат "ДНР" Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале написал, что "граница с Украиной" будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине".

Напомним, в середине марта из-за ситуации с коронавирусом командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе.

С 22 июня боевики дали согласие на возобновление пропуска граждан в одностороннем порядке через КПВВ "Еленовка", что граничит с "Новотроицким".

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона возобновила работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня, при этом боевики несколько дней отказывались пропускать граждан.

Начиная с 13 июня представители так называемой "ЛНР" начали пропуск через КПВВ абитуриентов для сдачи ВНО, при этом пропуск осуществляется дважды в неделю.

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Автор: Надежда Собенко