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На Донбассе в пятницу травмирован один украинский военный

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 07:37
На Донбассе в пятницу травмирован один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего за сутки зафиксировано 25 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевое травмирования. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстрелы велись в районе Опросного, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новотроицкого, Новомихайловки, Новоселовки Второй, Красногоровки.

Кроме того, позиции сил ООС обстреливали в районе Луганского, Новолуганского, Южного, Катериновки, Зайцевого, Новгородского.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирования. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ с вооружения, что противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 21 июня четыре оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи населенного пункта Водяное, Старогнатовки и Широкиного. Информации о пострадавших в штабе ООС не предоставляют.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что российские наемники обстреляли населенный пункт Чермалык в Донецкой области. В результате обстрела жительница села получила ранения.

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