На Донбасі у п'ятницю постраждав один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього за добу зафіксовані 25 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий був травмований. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Бойовики відкривали вогонь по українським захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велися в районі Опитного, Авдіївки, Водяного, Широкиного, Новотроїцького, Новомихайлівки, Новоселівки Другої, Красногорівки.

Крім того, позиції сил ООС обстрілювали в районі Луганського, Новолуганського, Південного, Катеринівки, Зайцевого, Новгородського.

"За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 21 червня чотирьох окупантів було поранено", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил - поблизу населеного пункту Водяне, Старогнатівки та Широкиного. Інформації про постраждалих в штабі ООС не надають.

Раніше українська сторона СЦКК повідомила, що російські найманці обстріляли населений пункт Чермалик у Донецькій області. Внаслідок обстрілу мешканка села отримала поранення.