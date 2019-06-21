На Донбассе травмирован один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Российские наемники применяли минометы

В пятницу, 21 июня 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов один украинский военный получил боевую травму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, сегодня боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Луганское, Новолуганское и Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement От начала суток враг дев'пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Об'объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта ОПЫТНОЕ, по направлению ВЕСЕЛОЕ – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе АВДЕЕВКИ, по направлению СПАРТАК – из крупнокалиберного пулемета; ВОДЯНОЕ, с направления населенного пункта УЖИВКА – из автоматических гранатометов; окраине ЛЕБЕДИНСКОГО, по направлению УЖИВКА – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; НОВОТРОИЦКОЕ, с направления населенного пункта ДОКУЧАЕВСК – из станкового противотанкового гранатомета В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил четыре обстрелы позиций Об'объединенных сил: вблизи ЛУГАНСКОГО, по направлению НИЖНЕЕ ЛОЗОВОЕ – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды НОВОЛУГАНСЬКЕ, с направления населенного пункта ДОЛОМІТНЕ – гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; ЮЖНОЕ, с направления шахты имени ГАГАРИНА – из 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них п'пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты нарушений режима тишины зафиксированы вблизи населенных пунктов ПАВЛОПОЛЬ, МАР'ЇНКА, ВОДЯНОЕ, НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ, БЕРЕЗОВОЕ, ЧЕРМАЛЫК, ПИЩЕВИК, ГНУТОВЕ, ЛУГАНСКОЕ, КРЫМСКОЕ, МАЙСКОЕ, МАЙОРСЬК, НОВОЛУГАНСЬКЕ и НОВОЗВАНІВКА. 20 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины со склада В'объединенных сил раскрыли 7 краж, 3 грабежа, 12 фактов хранения наркотических веществ, 6 фактов пов'связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержано и передано в правоохранительные органы 9 человек, выявлено 35 административных правонарушений. Вчера через контрольные пункты в'езду-выезда на контролируемую Об'єднаними силами территорию в'ехали почти 22000 человек и 2500 транспортных средств. Около 25000 человек и 2600 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 38-ом лицам было отказано в пропуске через линию разграничения. Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Об'объединенных сил. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 21 июня 2019 г.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что российские наемники обстреляли населенный пункт Чермалык в Донецкой области. В результате обстрела жительница села получила ранения. Также был поврежден частный дом.