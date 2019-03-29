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На Донбассе в пятницу погиб украинский военный

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 18:14
На Донбассе в пятницу погиб украинский военный
Иллюстративное фото (facebook.com 28brigade)

Ранения получили двое военнослужащих

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 29 марта, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ОСС в своем Facebook.

На Донбассе в пятницу погиб украинский военный

Так, в течение текущих суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрела позиций Объединенных сил:

  • из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Широкино;
  • из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;
  • из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг семь раз обстрелял наших защитников:

  • трижды - из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружение боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов - в районе поселка городского типа Троицкое;
  • дважды - из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты - в районе населенного пункта Новоалександровка;
  • из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов - вблизи поселка Золотое-4;
  • из стрелкового оружия - около поселка городского типа Зайцево.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли украинские позиции, ни один военный не пострадал.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 марта боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил обстреляли населенный пункт Новолуганское, повредив газопровод.

За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный Боевики обстреляли жилые районы Новолуганского
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