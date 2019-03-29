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На Донбасі у п'ятницю загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 18:14
На Донбасі у п'ятницю загинув український військовий
Ілюстративне фото (facebook.com 28brigade)

Поранення отримали двоє військовослужбовців

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у п'ятницю, 29 березня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр ОСС у своєму Facebook.

На Донбасі у п'ятницю загинув український військовий

Так, протягом поточної доби противник 10 разів порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями, з витратою 59 мін калібрів 120 та 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Широкине;
  • з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Водяне;
  • зі станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог сім разів обстріляв наших захисників:

  • тричі - з мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів – у районі селища міського типу Троїцьке;
  • двічі - з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти - у районі населеного пункту Новоолександрівка;
  • з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів - поблизу селища Золоте-4;
  • зі стрілецької зброї - біля селища міського типу Зайцеве.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили ворога припинити обстріли. Втрати противника уточнюються", - поінформували в прес-центрі.

Нагадаємо, в районі проведення ООС на Донбасі 28 березня російські окупаційні війська сім раз обстріляли українські позиції, жоден військовий не постраждав.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 березня бойовики на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил обстріляли населений пункт Новолуганське, пошкодивши газопровід.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий Бойовики обстріляли житлові райони Новолуганського
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