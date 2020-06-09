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На Донбассе против украинских военных применили тяжелое вооружение

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 13:01
На Донбассе против украинских военных применили тяжелое вооружение
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала суток, 9 июня, боевики четыре раза обстреливали позиции украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, боевики обстреливали позиции ООС, в том числе и из тяжелого вооружения, вблизи Орехового, Новолуганского, Марьинки и Шумы.

"Так, после 04:50 утра, опять же от оккупированного Золотого-5 противник в течение часа выпустил по нашим защитникам Орехового 55 мин калибра 120 мм. Этот минометный обстрел российско-оккупационные войска сопровождали плотным огнем из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оккупанты нарушали режим тишины в районах Новолуганского, Марьинки и Шум", - сообщил Гуцуляк.

Как отметили в Минобороны, украинские военные в ответ применили легкое пехотное вооружение.

"Огонь подразделения Объединенных сил ведут убедившись в отсутствии в секторе гражданского населения", - уточнил Гуцуляк.

Потерь среди украинских военных с начала суток нет. Потери боевиков уточняются.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе ранение получил один украинский военный в результате обстрела боевиков.

Также РБК-Украина писало, что сегодня началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей ОРДЛО.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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