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Стало известно, кто представит ОРДЛО на переговорах по Донбассу: список

Новости » Политика     09.06.2020 - 09:20
Стало известно, кто представит ОРДЛО на переговорах по Донбассу: список
Фото: Денис Казанский (facebook.com/den.kazansky)

В состав группы вошли журналисты

Два журналиста, врач, юрист и руководитель общественной организации вошли в состав групы переселенцев на переговорах по Донбассу. Среди них есть журналист Денис Казанский.

Об этом сообщил источник РБК-Украина, связанный с Минским процессом.

К работе политической группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) впервые привлечены представители временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, заявленные со стороны украинской делегации.

Как сообщил источник РБК-Украина, Донецкую область представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.

Представители от Луганской области - юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Стало известно, кто представит ОРДЛО на переговорах по Донбассу: списокФото: представители ОРДЛО на переговорах по Донбассу

Как ранее писало РБК-Украина, несколько пунктов Минских соглашений от 2015 года предполагают "консультации и согласование" с представителями ОРДЛО.

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе продолжает настаивать, что "голосом" оккупированных территорий должны считаться боевики "Л/ДНР". В "минском процессе" они сейчас присутствуют в качестве "приглашенных".

Украинская сторона в ТКГ неоднократно отказывалась вести с ними прямые переговоры. В ответ на это Кремль обвиняет официальный Киев в срыве мирного процесса.

Чтобы выполнить Минские соглашения новая делегация Украины предложила привлечь к переговорам представителей ОРДЛО из числа переселенцев.

Напомним, МИД Украины назвал главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу.

Также глава украинского МИД назвал один из компромиссов, на который готова пойти Украина для возвращения оккупированного Донбасса.

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Автор: Владислав Красинский

Теги Новости Украины переселенцыОРДЛОКонтактная группа
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