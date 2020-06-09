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Сутки на Донбассе: ранен украинский военный, уничтожены трое боевиков

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 07:38
Сутки на Донбассе: ранен украинский военный, уничтожены трое боевиков
Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

Зафиксированы 11 обстрелов за сутки, в том числе из запрещенного вооружения

Обстановка на Донбассе 8 июля обострилась, в результате интенсивных обстрелов один украинский военный получил пораненння. В ответ Объединенные силы подавили огонь оккупационных войск, ликвидировав трех боевиков.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Всего за прошедшие сутки зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Они стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Богдановки, дважды вблизи Орехового, два раза неподалеку Новолуганского, возле Новоалександровки, а также населенных пунктов Хутор Вольный и Травневое.

"Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор... По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов. От начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня", - отметили в штабе.

Оккупационные войска открывали огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Орехового, вблизи Новолуганского и н.п. Шумы, возле Марьинки. Потерь в ОС нет.

Напомним, обострение ситуации на Донбассе зафиксировали также 6 июня: в составе ОС ранения получили четверо бойцов, в ответ уничтожили одного оккупанта.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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