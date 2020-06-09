На Донбасі проти українських військових застосували важке озброєння

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку доби, 9 червня, бойовики чотири рази обстрілювали позиції українських військових у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу заявив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, бойовики обстрілювали позиції ООС, в тому числі і з важкого озброєння, поблизу Горіхового, Новолуганского, Мар'їнки і Шуми.

"Так, після 04:50 ранку, знову ж таки від окупованого Золотого-5 противник протягом години випустив з нашим захисникам Горіхового 55 мін калібру 120 мм. Цей мінометний обстріл російсько-окупаційні війська супроводжували щільним вогнем з протитанкових і автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Крім того, з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння окупанти порушували режим тиші в районах Новолуганского, Мар'їнки і Шум", - повідомив Гуцуляк.

Як зазначили в Міноборони, українські військові у відповідь застосували легке піхотне озброєння.

"Вогонь підрозділу Об'єднаних сил ведуть переконавшись у відсутності в секторі цивільного населення", - уточнив Гуцуляк.

Втрат серед українських військових з початку доби немає. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі поранення отримав один український військовий в результаті обстрілу бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників ОРДЛО.

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Автор: Игорь Литвиненко