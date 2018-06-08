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На Донбассе приостановлена подача воды в Авдеевку и два села

НовостиОбщество    08.06.2018 - 12:31
Фото: очередь за водой на Донбассе (unicef.org)
Фото: очередь за водой на Донбассе (unicef.org)

В связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без воды Авдеевка и два села Ясиноватского района

На Донбассе в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции (ДФС) прекращена подача воды в Авдеевку. Также без воды осталось также два села Ясинуватскго района, сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"В связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без воды г.Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино, Ясиноватского района. Мероприятия по обеспечению водой были приняты накануне", - говорится в сообщении МинВОТ.

Отмечается, что 9 июня 2018 года будет подвоз воды из резервных резервуваров. Подача будет осуществляться по графику 10 июня.

Напомним, недавно Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов. Так, 6 июня в 21:35 в результате боевых действий обесточены Донецкую фильтровальную станцию. В связи с постоянными обстрелами в районе ДФС руководство компании совместно с миссией ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки.

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Теги публикации: подача воды, водоснабжение, вода  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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