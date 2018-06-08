На Донбасі припинено подачу води в Авдіївку і два села

У зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції без води Авдіївка та два села Ясинуватського району

На Донбасу у зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції (ДФС) припинено подачу води в Авдіївку. Також без води залишилось також два села Ясинуватскго району, повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

"У зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції без води м.Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкине, Ясинуватського району. Заходи по забезпеченню водою були вжиті напередодні", - йдеться у повідомленні МінТОТ.

Зазначається, що 9 червня 2018 року буде підвезення води з резервних резервуварів. Подача буде здійснюватися за графіком 10 червня.

У зв'язку з знеструмленням Донецької фільтрувальної станції без води м.#Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкине, Ясинуватського р-ну. Заходи по забезпеченню водою були вжиті напередодні. 9.06 буде підвезення води з резервних резервуварів, подача буде здійснюватися за графіком 10.06 — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2018

Нагадаємо, нещодавно Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли. Так, 6 червня о 21:35 в результаті бойових дій знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. У зв'язку з постійними обстрілами в районі ДФС керівництво компанії спільно з місією ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу.