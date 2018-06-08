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На Донбасі припинено подачу води в Авдіївку і два села

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 12:31
Фото: черга за водою на Донбасі (unicef.org)
Фото: черга за водою на Донбасі (unicef.org)

У зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції без води Авдіївка та два села Ясинуватського району

На Донбасу у зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції (ДФС) припинено подачу води в Авдіївку. Також без води залишилось також два села Ясинуватскго району, повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

"У зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції без води м.Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкине, Ясинуватського району. Заходи по забезпеченню водою були вжиті напередодні", - йдеться у повідомленні МінТОТ.

Зазначається, що 9 червня 2018 року буде підвезення води з резервних резервуварів. Подача буде здійснюватися за графіком 10 червня.

Нагадаємо, нещодавно Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли. Так, 6 червня о 21:35 в результаті бойових дій знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. У зв'язку з постійними обстрілами в районі ДФС керівництво компанії спільно з місією ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу.

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Теги публікації: подача воды, водоснабжение, вода  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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