Вчора ввечері фільтрувальна станція була знеструмлена

Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії "Вода Донбасу".

"6 червня о 21:35 в результаті бойових дій знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. В даний час узгоджується можливість вивезення змінного персоналу, який знаходиться на фільтрувальній станції дві доби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу через обстріли. Зокрема, у зв'язку з постійними обстрілами в районі ДФС керівництво компанії спільно з місією ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу. За словами голови спостережної ОБСЄ Ертурула Апакана, в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі не припиняються порушення режиму припинення вогню.