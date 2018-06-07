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Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 14:01
Фото: Донецька фільтрувальна станція (twitter/UNICEF_UA)
Фото: Донецька фільтрувальна станція (twitter/UNICEF_UA)

Вчора ввечері фільтрувальна станція була знеструмлена

Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії "Вода Донбасу".

"6 червня о 21:35 в результаті бойових дій знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. В даний час узгоджується можливість вивезення змінного персоналу, який знаходиться на фільтрувальній станції дві доби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу через обстріли. Зокрема, у зв'язку з постійними обстрілами в районі ДФС керівництво компанії спільно з місією ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу. За словами голови спостережної ОБСЄ Ертурула Апакана, в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі не припиняються порушення режиму припинення вогню.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донецьк, Донбас, фильтровальные станции  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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