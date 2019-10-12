Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики применяли минометы калибра 120 мм

С начала текущих суток, 12 октября, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 19:00 российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевой машины пехоты (БМП-1) и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Пищевик, Новогнатовка, Широкино, Марьинка и Луганское.

"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащие Объединенных сил", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы пришлись на позиции подразделений Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток". Информации о потерях среди украинских военных не было.

Также РБК-Украина писало, что 11 октября незаконные вооруженные формирования на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Российские наемники применяли запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.