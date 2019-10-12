ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі постраждали двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 19:22
На Донбасі постраждали двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики застосовували міномети калібру 120 мм

Від початку поточної доби, 12 жовтня, в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі постраждали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 19:00 російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому застосовувалося заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, озброєння бойової машини піхоти (БМП-1) та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції в районі населених пунктів Водяне, Пищевик, Новогнатівка, Широкине, Мар'їнка та Луганське.

"Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів легких поранень зазнали 2 військовослужбовців Об'єднаних сил", - зазначили у відомстві.

На Донбасі постраждали двоє українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових. Обстріли припали на позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Інформації про втрати серед українських військових не було.

Також РБК-Україна писало, що 11 жовтня незаконні збройні формування на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Російські найманці застосовували заборонені міномети калібру 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Глава МЗС розповів, чого Україна очікує від РФ на Донбасі ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся