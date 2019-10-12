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На Донбассе в пятницу боевики восемь раз нарушили "тишину"

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 07:24
На Донбассе в пятницу боевики восемь раз нарушили "тишину"
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе в течение прошлых суток, 11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики использовать запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки, Славного, Новотроицкого, Новолуганского и Южного.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня - дважды у Водяного, вблизи Пищевика и неподалеку Новогнатовки. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил пока нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 октября, на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 27 раз. В результате обстрела погиб один украинский военный.

РБК-Украина писало, что в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова 11 октября умер раненый на Донбассе украинский военный. Он был ранен в районе проведения ООС 8 октября.

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