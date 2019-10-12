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На Донбассе боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины

Новости » Общество    12.10.2019 - 14:16
На Донбассе боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу, 12 октября, шесть раз обстреляли позиции объединенных сил. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Сообщается, что в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксированы шесть вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск.

Обстрелов участков разведения сил и средств в районе села Петровское Донецкой области и города Золотое Луганской области не зафиксировано. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, речь идет о защитниках Водяного, Пищевика, Новогнатовки и Широкино. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Боевики использовать запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки, 10 октября, на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 27 раз. В результате обстрела погиб один украинский военный.

На Донбассе погиб украинский военный На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
Темы: Новости ООС
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