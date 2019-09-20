На Донбассе пострадали двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 4 раза открывали огонь по позициям ООС

С начала пятницы, 20 сентября 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были ранены 2 украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали позиции Объединенных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение противник не применял.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты украинских военных в районе населенных пунктов Новолуганское, Новотроицкое, Новогнатовка и Красногоровка.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 сентября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 19 сентября российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики били из запрещенных минскими соглашениями минометов. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Добавим, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября.