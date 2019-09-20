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На Донбасі постраждали двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 12:51
На Донбасі постраждали двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціям ООС

Від початку п'ятниці, 20 вересня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було поранено 2 українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали позиції Об'єднаних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння противник не застосовував.

Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли опорні пункти українських військових в районі населених пунктів Новолуганське, Новотроїцьке, Новогнатівка та Красногорівка.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби двоє наших військовослужбовців зазнали поранень і наразі евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - додали у відомстві.

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 20 вересня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж 19 вересня російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики били з заборонених мінськими угодами мінометів. Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Додамо, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня.

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