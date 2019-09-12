ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский настаивает на встрече в нормандском формате в сентябре

Новости » Политика    12.09.2019 - 17:09
Зеленский настаивает на встрече в нормандском формате в сентябре
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

На встрече будут рассматриваться все пункты Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре 2019 года. Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, первым шагом было то, что в Украину военнопленные и политзаключенные.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча прошла именно в сентябре", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве 9 сентября предложил, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской четверки".

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины.

Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

Зеленский: "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке 23-26 сентября
Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь