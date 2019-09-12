Зеленский настаивает на встрече в нормандском формате в сентябре

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

На встрече будут рассматриваться все пункты Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре 2019 года. Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, первым шагом было то, что в Украину военнопленные и политзаключенные.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча прошла именно в сентябре", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве 9 сентября предложил, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской четверки".

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины.

Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.