ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі отримали поранення двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 13:01
На Донбасі отримали поранення двоє українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки

На Донбасі в результаті обстрілів бойовиків 13 вересня отримали поранення двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Бойовики сьогодні, станом на 12:00, здійснили чотири обстріли українських позицій. Обстріли були зафіксовані в районі с. Зайцеве - мінометний вогонь з витратою п’ять мін 82-го калібру. Також ускладнилась ситуація неподалік Новотроїцького та Мар’їнки.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранень. Наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили 23 обстріли. При цьому застосовувалося заборонене мінськими угодами озброєння. Вчора на Донбасі загинув один військовий.

РБК-Україна писало, що сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчої місії на Донбас не розглядається. Крім цього, Зеленський заявив про необхідність збереження санкцій проти РФ. За його словами, санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку.

Президент сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні 2019 року.

Підозрюваний по справі MH17 Цемах повернувся в ОРДО Правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який мінував мости
Новини України Донецькобстрелбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся