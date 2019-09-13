На Донбасі отримали поранення двоє українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки

На Донбасі в результаті обстрілів бойовиків 13 вересня отримали поранення двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Бойовики сьогодні, станом на 12:00, здійснили чотири обстріли українських позицій. Обстріли були зафіксовані в районі с. Зайцеве - мінометний вогонь з витратою п’ять мін 82-го калібру. Також ускладнилась ситуація неподалік Новотроїцького та Мар’їнки.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранень. Наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили 23 обстріли. При цьому застосовувалося заборонене мінськими угодами озброєння. Вчора на Донбасі загинув один військовий.

РБК-Україна писало, що сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчої місії на Донбас не розглядається. Крім цього, Зеленський заявив про необхідність збереження санкцій проти РФ. За його словами, санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку.

Президент сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні 2019 року.