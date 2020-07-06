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На Донбассе из-за обстрела ранен украинский военный

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 12:04
На Донбассе из-за обстрела ранен украинский военный
Фото: ранен военный на носилках (facebook.com pressjfo news 3)

Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное

Сегодня, 6 июля, боевики на Донбассе из тяжелого вооружения обстреляли позиции ООС. Вследствие обстрелов ранения получил украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается, вооруженные формирования Российской Федерации вели минометный обстрел калибра 120 мм по позициям украинских военных вблизи Верхнеторецкого. В результате чего одна мина разорвалась возле военнослужащего ВСУ и ранила его.

Солдата оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве отметили, что такие действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что они целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не хотят придерживаться мирных договоренностей.

Напомним, за минувшие сутки, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, в субботу боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный.

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Автор: Андрей Козловский

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