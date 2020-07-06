На Донбасі через обстріл поранено українського військового

Фото: поранений військовий на ношах (facebook.com pressjfo news 3)

Наразі його стан здоров’я оцінюється як задовільний

Сьогодні, 6 липня, бойовики на Донбасі з важкого озброєння обстріляли позиції ООС. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється, збройні формування Російської Федерації вели мінометний обстріл калібру 120 мм по позиціях українських військових поблизу Верхньоторецького. В результаті чого одна міна розірвалася біля військовослужбовця ЗСУ і поранила його.

Солдата оперативно госпіталізували та надали належну медичну допомогу. Наразі його стан здоров’я оцінюється як задовільний.

У відомстві зазначили, що такі дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що вони цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись мирних домовленостей.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, у суботу бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримав один український військовий.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський