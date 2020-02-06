На Донбассе получил ранение украинский военный

Вчера, 5 февраля, в результате обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С началом этих суток, 6 февраля, боевики из 120-мм миномета выпустили 15 мин по бойцам ООС возле населенного пункта Орехово. За текущие сутки потерь нет.

Вчера боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение", - говорится в сообщении.

Обстрелы велись в районе Песков, рядом с Новотроицком, неподалеку Широкиного, вблизи Марьинки, рядом с Авдеевкой, рядом с Ореховым, неподалеку с населенным пунктом Счастье, поблизости с Майским.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться об проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявлял, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений. В частности, изменения касаются порядка выполнения пунктов договоренностей.