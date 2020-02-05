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Боевики на Донбассе использовали запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 18:22
Боевики на Донбассе использовали запрещенное вооружение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

В среду, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, а именно: два раза рядом с Новотроицким, неподалеку Широкино, вблизи Марьинки и в районе населенного пункта Пески.

Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Орехово и неподалеку с населенным пунктом Счастье.

"Сегодня, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

По данным штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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