На Донбасі отримав поранення український військовий

Вчора, 5 лютого, в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі отримав поранення один український військовий. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

З початком цієї доби, 6 лютого, бойовики зі 120-мм міномету випустили 15 мін по бійцям ООС населеного пункту Оріхове. За поточну добу втрат немає.

Вчора бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 5 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження", - йдеться у повідомленні.

Обстріли велись в районі Пісків, поруч з Новотроїцьким, неподалік Широкиного, поблизу Мар’їнки, поруч з Авдіївкою, поруч з Оріховим, неподалік з населеним пунктом Щастя, поблизу з Травневим.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі у нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведення виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни.

Раніше представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков заявляв, що Київ наполягатиме на перегляді мінських угод. Зокрема, зміни стосуються порядку виконання пунктів домовленостей.