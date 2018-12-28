На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Было зафиксировано шесть обстрелов

С начала суток 28 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, дважды было использовано вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В частности, боевики совершили обстрелы позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Новотошковское на Луганском и Гнутово на Мариупольском направлениях.

Опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Болотенное на Луганском направлении а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на Донецком направлении.

В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, вчера на Донбассе пророссийские боевики 8 раз обстреливали позиции украинских войск, был ранен один военный.

Кроме того, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 27 декабря 2018 года, украинские военные взяли в плен пророссийского боевика.

Как писало РБК-Украина, с 29 декабря на Донбассе будет объявлено перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками.