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На Донбасі дістав поранення український військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 18:17
На Донбасі дістав поранення український військовослужбовець
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Було зафіксовано шість обстрілів

З початку доби 28 грудня російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС

Як зазначається, двічі було використане озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм в районі населених пунктів Новотошківське на Луганському та Гнутове на Маріупольському напрямках.

Опорні пункти українських військових були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Болотене на Луганському напрямку а також в районі населених пунктів Славне, Тарамчук, Піски на Донецькому напрямку.

Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Нагадаємо, вчора на Донбасі проросійські бойовики 8 разів обстрілювали позиції українських військ, поранено одного військового

Крім того, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вчора, 27 грудня 2018 року, українські військові взяли у полон проросійського бойовика. 

Як писало РБК-Україна, з 29 грудня на Донбасі буде оголошене перемир'я у зв'язку з новорічними і різдвяними святами.

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