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На Донбассе боевики нарушают режим перемирия, ранен военный

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 09:12
На Донбассе боевики нарушают режим перемирия, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала текущих суток, 6 августа, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил

Вчера, 5 августа, боевики на Донбассе два раза нарушили режим перемирия. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны неподалеку от Южного.

"За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток, 6 августа, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики осуществили один обстрел позиций украинских защитников возле Богдановки.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в ООС.

Напомним, командующий Объединенных сил Александр Сирский еще раз подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня.

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