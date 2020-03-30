На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо - ранены

С начала текущих суток, 30 марта, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо - получили ранения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета. По позициям Объединенных сил в районе Водного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы целом выпустив 22 мины.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Песок, в окрестностях Невельского, неподалеку Марьинки и у Авдеевки.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи населенного пункта Хутор Вольный и Шумел, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумов Торецкого района Донецкой области. В результате активизации боевых действий ранения получили двое украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что в районе ООС на Донбассе от снайперской пули погиб украинский военнослужащий.