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На Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец

Новости » Происшествия     30.03.2020 - 17:26
На Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец
Иллюстративное фото (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Боец погиб на одной из позиций в Донецкой области

В зоне боевых действий на Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области в результате обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник. Его доставили в госпиталь эвакуационной техникой, состояние здоровья раненого удовлетворительное. Для подавления огня противника применялось имеющееся вооружение, потери противника уточняются.

На Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец

Напомним, сегодня боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумов Торецкого района Донецкой области. В результате активизации боевых действий ранения получили двое украинских бойцов.

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