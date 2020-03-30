На Донбасі загинув український військовий, ще четверо - поранені

З початку поточної доби, 30 березня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поряд з Павлополем окупанти випустили 15 хв з мінометів калібру 82 і вели вогонь з автоматичної станкового гранатомета. По позиціях Об'єднаних сил в районі Водного і двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети цілому випустивши 22 міни.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Пісок, в околицях Невельського, неподалік Мар'їнки і біля Авдіївки.

Також ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Новолуганського, поблизу населеного пункту Хутір Вільний і Шумів, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 30 березня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення і один - бойову поразку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Шумів Торецкого району Донецької області. В результаті активізації бойових дій поранення отримали двоє українських бійців.

Раніше повідомлялося, що в районі ООС на Донбасі від снайперської кулі загинув український військовослужбовець.