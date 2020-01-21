На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов:
Пять вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сообщили в штабе ООС.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
Напомним, 19 января в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов.
Кроме того, 18 января в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный и 10 получили ранения.